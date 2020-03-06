Минздрав поручил разработать регламент обязательной перепроверки биоматериалов детей с онкозаболеваниями

Минздрав поручил онкоцентру имени Димы Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериалов детей с онкологическими заболеваниями. Референсная диагностика или второе мнение для уточнения диагноза просто необходимы, поскольку процент неверных диагнозов весьма высок, — рассказал «Эху» замгенерального директора центра Алексей Масчан. Он подчеркнул, что в центре имени Рогачева уже проводят референсную диагностику.