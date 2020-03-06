Минздрав поручил разработать регламент обязательной перепроверки биоматериалов детей с онкозаболеваниями

Минздрав поручил онкоцентру имени Димы Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериалов детей с онкологическими заболеваниями. Референсная диагностика или второе мнение для уточнения диагноза просто необходимы, поскольку процент неверных диагнозов весьма высок, — рассказал «Эху» замгенерального директора центра Алексей Масчан. Он подчеркнул, что в центре имени Рогачева уже проводят референсную диагностику.
2020-03-06T18:21:00+03:00
2020-03-06T18:22:52+03:00
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Эксклюзив Эха 18:21, 06 марта 2020
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