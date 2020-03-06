Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в московских аэропортах

Особое внимание уделяют тем, кто приезжает из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. О правилах проверки рассказал в эфире РБК глава пресс-службы Домодедово Александр Власов.

Власти Москвы обязали самоизолироваться на карантин прибывающих из 11 стран. Помимо вышеперечисленных, в список вошли США, Франция, Германия, Испания, Великобритания, Швейцария и Норвегия. Приехав, нужно позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.

Московские власти имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр Правительства Москвы, руководитель Департамента

здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун. Он сообщил, что сотрудники ГУВД по г.Москве, также проводят рейды в местах проживания, работы, и в метрополитене. «Если полицейские останавливают человека с признаками ОРВИ, и у него

есть постановление на руках, то такого человека изолируют принудительно в обсерваторию».

Со 2 марта на карантине в своей московской квартире находится пианист и продюсер Басиния Шульман, семья которой вернулась из Милана 23 февраля. Семья летела одним рейсом с россиянином, у которого подтвердился коронавирус, — рассказала нам Шульман. По словам Басинии Шульман, ей непонятно, что теперь будет с ее графиком концертов и гастролей, в которых она участвует и которые организует.

С полицейским прессингом столкнулась студентка Катя, которая в начале февраля вернулась из заранее запланированной поездки на курорт Хайнань в Китае. Об этом Катя рассказала «Эху». Катя объяснила, что две недели ее карантина уже закончились.

Помещение людей под карантин зачастую идет вне рамок правового поля, — сказал «Эху» адвокат Леонид Соловьев. Он напомнил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, человек, который вернулся из неблагополучного региона, должен только уведомить о своем пребывании в данном месте. И в аэропортах соответствующие пункты имеются.