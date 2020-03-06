Запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию. Об этом пишет газета «Ведомости».

Вопрос о запрете высшим должностным лицам страны владеть иностранной недвижимостью в рабочей группе по изменению Конституции не обсуждался. Нет таких предложений и в готовящемся для президента докладе. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.