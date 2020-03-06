Путин утверждает, что не собирается возглавлять Госсовет, поскольку это означало бы двоевластие в стране

Сейчас для России важна стабильность, но потом совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, он не хочет идти на неприемлемые для страны схемы ради сохранения своих властных полномочий. В частности, не планирует возглавлять Госсовет, поскольку это будет означать двоевластие. В целом, Путин считает свое президентство судьбой. Путин также подчеркнул, что поправки в Конституцию вносятся минимум лет на 30.