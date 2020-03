Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель на фоне распространения коронавируса

Котировки на биржах резко снижаются, падает рубль, эксперты говорят о наступающем кризисе.

Почти на 5% снизилась стоимость барреля нефти Brent, почти достигнув минимального значения с июля 2017 года. Этому способствуют тяжелые переговоры в Вене – там обсуждается необходимость сокращения добычи нефти во втором квартале в связи с падением спроса из-за глобальной вспышки коронавируса. Многое зависит от позиции России, но она выступает против предлагаемой меры, что не внушает оптимизма инвесторам, опасающимся замедления экономики. На этом фоне продолжает падать рубль. Курс доллара превысил отметку 68 рублей, евро вырос до 77 рублей впервые с января прошлого года. Снижаются и российские биржевые индексы. РТС потерял более 5,5%, Индекс Мосбиржи – почти 4,5%, впервые с октября. Лидерами падения, по данным агентства «Интерфакс», стали акции компании «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Сбербанк», «Яндекс».

Из-за коронавируса и его последствий Миланская биржа обвалилась более чем на 3%, индекс Лондонской биржи упал на столько же, похожая ситуация наблюдается и на рынках США и Азии.

Нынешний обвал на рынках может означать начало всеобщего кризиса, — сказал «Эху» экономист Игорь Николаев. По словам Николаева, российская валюта продолжит дешеветь. Что касается цен на нефть, то нынешняя ситуация России пока никак не угрожает, — считает партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин. По словам Крутихина, все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводит.

О том, что ситуация с коронавирусом будет учитываться при формировании бюджета на будущий год, на днях говорил премьер Михаил Мишустин. Профильные ведомства должны будут подготовить свои предложения по уточнению параметров бюджета к 9 апреля.

Красноярский экономический форум переносится на неопределенный срок из-за риска распространения коронавируса. Местные власти признают, что на их решение повлияло то, что было объявлено об отмене Петербургского экономического форума, который должен был состояться в июне. Форум в Красноярске был намечен на середину марта и пока только переносится.

Отмена Петербургского экономического форума не повлияет на инвестиционные соглашения, которые там планировали заключить. В Смольном утверждают, что контракты подпишут вне его рамок. Для Петербурга каждый экономический форум — это как премьера нового спектакля, так образно в Смольном говорят об этом мероприятии. Город готовится показать свои достижения, вкладывает средства в развитие дорожной инфраструктуры. Отмена русского Давоса – это крайне неприятное известие, но на подписании инвестиционных соглашений это скажется. Так прокомментировал отмену делового саммита вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. С вице-губернатором Петербурга согласен и глава счетной палаты Алексей Кудрин. Он считает, что от отмены форума с российской экономикой ничего не произойдет. Цитирую: «Сегодня у нас много других форм общения, в том числе онлайн мы все обмениваемся информацией, и все могут выступать», — сказал Кудрин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Дня открытых данных. О том, что общение предпринимателей не пострадает сказала сегодня и Уполномоченная по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева. По ее словам, дискуссионные сессии, которые планировали в этом году на Петербургском форуме, могут рассредоточить по разным городам. Также общение и прочее взаимодействие между бизнесменами может пройти в режиме онлайн. По всему миру из-за коронавируса уже отменили более 400 крупных деловых, спортивных, культурных и светских мероприятий, включая часовой и автомобильный салоны в Женеве, Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и Миланскую неделю моды.

Возможные последствия распространения коронавируса для мировой экономики обсуждает зарубежная пресса. «Мы находимся на пороге серьёзного экономического кризиса, последствия которого будем ещё долго расхлёбывать,» — таков посыл публикаций большинства зарубежных изданий. К примеру, испанская La Vanguardia предполагает, что так как сбои поставок из Китая парализуют предприятия по всему миру, они приведут к масштабной рецессии, которая продлится ещё в течение длительного времени. Бельгийская газета De Morgen обвиняет иностранные правительства в том, что именно они способствуют ухудшению ситуации — в частности, вводя драконовские меры (когда изолируют целые города, останавливают товарооборот) — всё это мешает поиску приемлимые решений. Издание подчёркивает — ведь и фармацевтическая промышленность является частью международной торговли. И при этом, она под ударом тоже. Что же касается удара по простым людям, то скорее всего, больше всего достанется по тем, кто работает в сфере обслуживания, — считают аналитики The Guardian. А это — сотрудники ресторанов, водители такси, и многие другие, кто работает с людьми. Любопытный анализ приводит Financial Times: оказывается пока в прибыли оказываются не только фармацевты, но и компании, которые производят долгохранящиеся продукты вроде круп и консервов. Резко растут цены на мясо и скоропортящиеся продукты. Также эксперты издания считают, что больше упадёт экономика Европы, а не Нового Света; так как там зарегистрировано больше случаев заражения, чем в Штатах. Диаметрально противоположное мнение приводит американская The New York Times. Здесь полагают, что экономика штатов упадёт даже больше, чем китайская. Уже отменены сотни рейсов, тысячи мероприятий — как спортивных и деловых. Но есть и более оптимистичные оценки. Коронавирус мог бы сподвигнуть нас наконец пересмотреть традиционные цепочки поставок, основанные на ископаемых видах энергии и использующие в качестве транспорта корабли с самолётами, пишет британская The Times. Её авторы не исключают, что теперь может наступить время дистанционных технологий, искусственного интеллекта и роботов, которым вирус не страшен.