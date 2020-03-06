Вырос список стран, прибывшие из которых в Москву должны самоизолироваться. Теперь в перечне 11 государств – это Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Южная Корея и Иран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на горячую линию департамента здравоохранения Москвы.