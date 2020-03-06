Алексей Навальный обвинил мэрию Москвы в закупке медицинских масок по завышенным ценам. В расследовании ФБК утверждается, что столичные власти приобрели детские маски «Берегиня», которые в розницу продавались по 4 рубля за штуку, вдвое дороже, а затем направили в аптеки, где их цен выросла уже до 12 рублей за штуку. Комментариев от департамента здравоохранения Москвы нет. Между тем в телеэфире замглавы ФАС Андрей Цариковский сказал, что одноразовая медицинская маска должна стоить несколько рублей.
2020-03-06T17:31:00+03:00
2020-03-06T17:31:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2600730-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 06 марта 2020
Загрузка комментариев...