Алексей Навальный обвинил мэрию Москвы в закупке медицинских масок по завышенным ценам. В расследовании ФБК утверждается, что столичные власти приобрели детские маски «Берегиня», которые в розницу продавались по 4 рубля за штуку, вдвое дороже, а затем направили в аптеки, где их цен выросла уже до 12 рублей за штуку. Комментариев от департамента здравоохранения Москвы нет. Между тем в телеэфире замглавы ФАС Андрей Цариковский сказал, что одноразовая медицинская маска должна стоить несколько рублей.