Президент Владимир Путин считает недопустимым наделение Госсовета особыми полномочиями. По его словам, Россия сейчас нуждается в устойчивой президентской власти, и альтернативные комбинации могут ухудшить жизнь россиян. Об этом президент сказал на встрече с представительницами общественности в Иваново.

Путин добавил, что даже в старейших парламентских республиках Европы происходят сбои в политической системе.