Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Напрямую ситуация пока не угрожает российскому бюджету. Но, вопреки утверждениям чиновников, накопленных в резерве средств может не хватить, если цена на нефть упадет ниже 42 долларов за баррель. Такое мнение «Эху» высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.