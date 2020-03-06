Нидерланды пытаются оказать давление на суд перед заседанием по делу о крушении малазийского боинга в Донбассе. Об этом сказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам Захаровой, до сих пор нет ответа на вопросы, имеющие прямое отношение к крушению малайзийского «Боинга».