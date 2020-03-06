В России за сутки зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные люди в последние две недели посещали Италию.

Пятеро заразившихся россиян находятся в Москве, еще один – в Нижнем Новгороде. Его состояние оценивается как удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме. Он обратился ко врачам с признаками ОРВИ после возвращения из Милана, его изолировали. Власти Нижегородской области опасений по поводу дальнейшего распространения коронавируса не испытывают. В отдельные боксы помещены все заболевшие, находящиеся в Москве. У четырех инфицированных заболевание протекает в легкой форме, один находится в состоянии средней тяжести, сообщают в оперативном штабе. Всех, с кем они контактировали, также поместили под медицинское наблюдение, они пока будут находиться либо на домашнем карантине, либо в обсервационном центре. Отмечается, что у трех контактировавших с заболевшими есть симптомы ОРВИ – их сразу же госпитализировали. В оперативном штабе отмечают, что большинство инфицированы по возвращении большую часть времени находились дома и мало с кем контактировали.

Роспотребнадзор расширил список стран, которые не рекомендуется посещать россиянам. В него входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. В Москве, между тем, введен режим повышенной готовности