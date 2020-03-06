Владимир Путин заявил, что отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России. Глава государства отметил, что его согласие возглавить Госсовет как раз и приведет к двоевластию, — передает «Интерфакс». Путин подчеркнул, что не хочет идти на неприемлемые для страны схемы ради сохранения своих властных полномочий. Он добавил, что поправки в Конституцию вносятся минимум лет на тридцать, — цитирует РИА «Новости». Также Путин сказал, что воспринимает свое президентство не как работу, а как судьбу, — передает ТАСС.