Старт российской ракеты-носителя «Союз» во Французской Гвиане отложен из-за неисправности разгонного блока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, перенесенный ранее на сутки запуск теперь отложен до апреля. Ракеты должна вывести на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов.