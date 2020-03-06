Первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей могут снизить в России до 10-15%

Проработать такую возможность правительству поручил Владимир Путин, — передает ТАСС. Между тем ранее Центробанк дал понять, что считает ипотеку с первоначальным взносом менее 20% рискованной и поэтому, в случае выдачи таких кредитов, банки должны резервировать больше средств, что для них не выгодно.