Первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей могут снизить в России до 10-15%

Проработать такую возможность правительству поручил Владимир Путин, — передает ТАСС. Между тем ранее Центробанк дал понять, что считает ипотеку с первоначальным взносом менее 20% рискованной и поэтому, в случае выдачи таких кредитов, банки должны резервировать больше средств, что для них не выгодно.
2020-03-06T16:31:00+03:00
2020-03-06T16:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 06 марта 2020
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