Франция призвала Россию сотрудничать с Нидерландами по делу о сбитом в Донбассе боинге. В заявлении МИДа говорится, что Париж поддерживает страны, представители которых входят в совместную следственную группу. Франция также приветствует начало судебного процесса 9 марта в Гааге над тремя россиянами и одним гражданином Украины, которых подозревают в причастности к уничтожению в 2014-ом году пассажирского самолета, — передает ТАСС

Тем временем, российская Генпрокуратура только что заявила, что Нидерландам был передан внушительный объем данных. Ведомство утверждает, что их следственная группа проигнорировала. В Генпрокуратуре отметили, что это говорит о предвзятом отношении к России, — передает РИА «Новости».