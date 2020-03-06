В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса, из них пять – в Москве

Все заболевшие россияне посещали Италию, — сообщили в оперативном штабе. Между тем, еще накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве был зарегистрирован только один случай заболевания новым вирусом. Вчера вечером столичные власти объявили повышенный режим готовности городских служб и потребовали, чтобы москвичи, прибывшие из Испании, Италии, Франции, Германии, а также Китая, Южной Кореи и Ирана самоизолировались на 14 дней.