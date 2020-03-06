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16:03, 06 марта 2020

Евросоюз осудил использование Турцией беженцев в своих политических интересах

Соответствующее заявление было принято Советом ЕС по итогам экстренного заседания министров иностранных дел в Загребе.

«Евросоюз вновь заявляет о своей серьезной обеспокоенности ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использовании Турцией миграционного давления в политических целях. Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема», — подчеркивается в заявлении Совета ЕС. На заседании было принято решение увеличить размер гуманитарной помощи Сирии еще на 60 миллионов евро, средства в том числе пойдут странам, принимающим беженцев. Происходящим обеспокоены многие члены Евросоюза. Хорватия надеется на помощь соседей в борьбе с миграцией, в Минобороны Сербии сообщили о готовности армии закрыть границу. В МИДе Австрии и Нидерландов заявили о том, что страны ЕС не дадут себя шантажировать Турции, которая использует для этого беззащитных людей. В Греции уверены, что Анкара отправляет на границу не беженцев из Сирии, а мигрантов, давно живущих в стране, этому есть доказательства. В Евросоюзе ожидают, что из-за обострения ситуации в Сирии в Европу через Турцию попытаются попасть десятки тысяч беженцев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении своих обещаний покончить с миграционным кризисом и заявил об открытии своих границ с Евросоюзом для сирийских беженцев.



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