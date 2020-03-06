Вопрос о запрете высшим должностным лицам владеть иностранной недвижимостью в рабочей группе не обсуждался

Вопрос о запрете высшим должностным лицам страны владеть иностранной недвижимостью в рабочей группе по изменению Конституции не обсуждался. Нет таких предложений и в готовящемся для президента докладе. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Ранее «Ведомости» написали, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Эксперты издания не исключили возможности появления такой нормы в федеральном законе позже.