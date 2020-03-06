Москвич избил фельдшера скорой помощи, который приехал к его больному сыну

Конфликт начался из-за спецкостюмов, в которых прибыла бригада медиков.

Нападение на фельдшера скорой помощи произошло в московском районе Люблино накануне. На место по вызову приехал участковый, который выяснил, что медика избил отец больного пневмонией ребенка. Как сообщает «Интерфакс», конфликт произошел из-за того, что бригада врачей, согласно инструкции, прибыла на вызов в спецкостюмах. Это и вывело нападавшего из себя. По данным РЕН ТВ, в результате он сломал фельдшеру нос. По факту нападения проводится доследственная проверка.

Накануне стало известно, что московский мэр Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности из-за коронавируса. В частности, людей, вернувшихся из стран, где были зафиксированы вспышки инфекции, обязали обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому. Работодатели должны измерять сотрудникам температуру и не допускать к работе тех, у кого она повышена.

Между тем, по последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек. В России за последние сутки зафиксировано шесть случаев – пять в Москве и один в Нижнем Новгороде.