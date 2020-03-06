Цена на нефть марки Brent на бирже в Лондоне упала до минимума с июля 2017 года

За баррель там сегодня давали чуть более 47 долларов. В целом, в мире цены на нефть снизились почти на 5%. На этом фоне происходит обвал на фондовых рынках, причем во всем мире. В Москве курс доллара превысил 68 рублей – впервые с января прошлого года. Все это может означать начало всеобщего кризиса, — сказал «Эху» экономист Игорь Николаев.

По словам Николаева, спад российской валюты будет продолжаться. Напомню, из-за риска распространения коронавируса, решили отменить Петербургский международный экономический форум, который должен был состояться в июле. Такое же решение приняли и организаторы Красноярского экономического форума, правда, это мероприятие переносится на неопределенное время.