Оперативный штаб сообщил о 6 новых случаях заражения коронавирусом в РФ

Оперативный штаб сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все новые случаи коронавируса в России завезены из Италии. Состояние пациентов, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.
2020-03-06T15:55:00+03:00
2020-03-06T16:01:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:55, 06 марта 2020
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