Оперативный штаб сообщил о 6 новых случаях заражения коронавирусом в РФ

Оперативный штаб сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все новые случаи коронавируса в России завезены из Италии. Состояние пациентов, у которых в пятницу выявлен коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в лёгкой форме.