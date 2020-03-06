Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в московских аэропортах. Особое внимание уделяют тем, кто в последние две недели был в Китае, Южной Корее, Италии или Иране. О правилах проверки рассказал в эфире РБК руководитель пресс-службы аэропорта «Домодедово» Александр Власов.

В аэропортах других городов России также проверяют на коронавирус пассажиров всех зарубежных рейсов.