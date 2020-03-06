Российскому банкиру Олегу Тинькову грозит 6 лет тюрьмы в США за сокрытие доходов и состояния при выходе из гражданства. Министерство юстиции США, наконец, дало свои разъяснения. Тиньков был арестован в Лондоне на прошлой неделе. Сейчас он освобожден под залог.