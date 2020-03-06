Рынок акций в России продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками

Основные индексы снизились на 4-5%. При этом потеряли в цене в среднем 6-7% акции основных компаний. Дешевеет рубль, а также нефть. В Лондоне за баррель марки Brent сегодня давали менее 47 долларов. Таких цен не было с 2017 года. Сегодня ОПЕК обсуждает в Вене условия замедления спроса на нефть из-за коронавируса и возможность сокращения добычи.
2020-03-06T15:30:00+03:00
2020-03-06T15:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 06 марта 2020
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