Рынок акций в России продолжает падение вслед за мировыми фондовыми площадками

Основные индексы снизились на 4-5%. При этом потеряли в цене в среднем 6-7% акции основных компаний. Дешевеет рубль, а также нефть. В Лондоне за баррель марки Brent сегодня давали менее 47 долларов. Таких цен не было с 2017 года. Сегодня ОПЕК обсуждает в Вене условия замедления спроса на нефть из-за коронавируса и возможность сокращения добычи.