ВЦИОМ: Две трети россиян – 68% — не хотят видеть женщину на посту президента страны

Две трети россиян – 68% — не хотят видеть женщину на посту президента страны. Это показал опрос ВЦИОМа. Социологи отмечают, что за последние четыре года этот показатель увеличился. Ранее против женщины во главе государства высказывался 61% респондентов. При этом, в целом, россияне готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике.
2020-03-06T15:00:00+03:00
2020-03-06T15:05:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 06 марта 2020
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