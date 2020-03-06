ВЦИОМ: Две трети россиян – 68% — не хотят видеть женщину на посту президента страны

Две трети россиян – 68% — не хотят видеть женщину на посту президента страны. Это показал опрос ВЦИОМа. Социологи отмечают, что за последние четыре года этот показатель увеличился. Ранее против женщины во главе государства высказывался 61% респондентов. При этом, в целом, россияне готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике.