В Ижевске 7 марта пройдет митинг против строительства в Камбарке завода по утилизации опасных отходов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов, активист Российское социалистическое движение (РСД), председатель движения против завода в Камбарке Дмитрий Морозов.

По его словам, митинг против строительства в Камбарке завода по утилизации опасных отходов пройдет на Центральной площади Ижевска 7 марта в 14.00. Заявка, поданная организаторами митинга, была согласована муниципалитетом. Организатор митинга утверждает, что предприятие будет губительно для местных жителей.

«Митинг — это аккумуляция того недовольства, которое сложилось вокруг будущего перепрофилирования завода по утилизации 50 тонн отходов. Пришла пора выразить свое возмущение. Невозможно оставаться в стороне, когда нагло попирают наши права на благоприятную окружающую среду», — сказал он.

Заявители акции считают, что если завод по утилизации химического оружия «Камбарку» переквалифицируют в комплекс по хранению и переработке отходов первого и второго уровня, то Удмуртия превратится в радиоактивный могильник.

«Мы создали штаб по работе ведения борьбы с проблемой, работа уже осуществляется. После митинга собираемся объявить о создании штаба «Камбарки» для регулярной работы. Что примечательно, мы смогли региональную тему вынести на федеральный уровень. К нам приедут со всей области, также активисты разных партий и движений, вся оппозиция. Также мы планируем собрать на митинге подписи под резолюцию, и отправить ее на все уровни власти, в том числе и президенту России», — рассказал Д.Морозов.