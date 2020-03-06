Суд начнет рассмотрение дела бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна уже на следующей неделе

Он провёл под арестом почти два года.

Рассмотрение дела по существу в Подольском городском суде Подмосковья назначено на двенадцатое марта, рассказала «Эху» жена обвиняемого Юлия Шестун. Об этом решении стало известно в результате предварительного слушания, которое прошло сегодня. На нём обвинители просили продлить фигуранту дела арест на полгода, а защита выставила целый ряд ходатайств. Например, об исключении нескольких доказательств, о возвращении дела прокурору, а также о свидании Шестуна с семьей.

Судья, в свою очередь, удовлетворил только прошение обвинения, и фигурант дела останется под арестом как минимум до двадцать третьего июня.

Александра Шестуна обвиняют по нескольким статьям, в том числе в особо крупном мошенничестве и отмывании денег. Так, по версии следствия он, будучи главой Серпуховского района с 2003-его по 2018-ый годы, выделял земельные участки вне конкурсов и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.

Сам бывший чиновник вину не признаёт. Шестун неоднократно заявлял, что дела против него завели из-за его намерения переизбраться на эту должность.