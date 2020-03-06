Следственные действия проводятся сегодня в УВД Западного округа Москвы. Это связано с делом о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. По нему проходят пятеро бывших полицейских. Сегодня были осмотрены их кабинеты. Это стандартная процедура, — сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.
2020-03-06T15:00:00+03:00
2020-03-06T15:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:00, 06 марта 2020
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