Следственные действия проводятся сегодня в УВД Западного округа Москвы. Это связано с делом о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. По нему проходят пятеро бывших полицейских. Сегодня были осмотрены их кабинеты. Это стандартная процедура, — сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах.