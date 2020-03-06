По мнению адвоката Леонида Соловьева, помещение людей под карантин зачастую идет вне рамок правового поля. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Нынешние действия полиции, которые были предприняты по отношению студентки Екатерины (к которой домой явились полицейские с работниками «скорой помощи» и в грубой форме выдвинули претензии о нарушении ею домашнего карантина-ЭМ), считаю избыточными и несколько противоправными, поскольку у них нет никакой обязанности принудительно помещать человека под карантин», — сказал адвокат.
Л.Соловьев напомнил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, человек, который вернулся из неблагополучного региона, должен только уведомить о своем пребывании в данном месте. И в аэропортах соответствующие пункты имеются.
«В нынешней ситуации, когда появилась хоть какая-то нормативная база, лицо прилетевшее из стран, которые объявлены зоной риска, должен сразу сообщить в службу Роспотребнадзора, которые дадут рекомендации», — отметил он.
По мнению адвоката Соловьева, помещение людей под карантин зачастую идет вне рамок правового поля
По мнению адвоката Леонида Соловьева, помещение людей под карантин зачастую идет вне рамок правового поля. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».