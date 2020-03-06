Биржевые курсы доллара и евро из-за коронавируса и обвала нефти сегодня обновили максимумы с января прошлого года

Российский рынок акций падает, обновляя многомесячные минимумы. Индекс Мосбиржи — одного из основных фондовых индикаторов – днём опустился более чем на 4 процента, впервые с октября. Индекс РТС обновил минимум с конца лета на фоне обвального падения нефти на опасениях замедления глобальной экономики из-за коронавируса. Стоимость большинства акций основных компаний на Московской бирже снизилась в пределах 6 процентов во главе с Аэрофлотом, отмечает Интерфакс. Курс доллара превысил отметку 68 рублей, евро вырос до 77 рублей впервые с января прошлого года. Падает в цене и нефть. Баррель черного золота марки Brent снизился до 48 долларов за баррель. Так дёшево нефть не стоила уже два с половиной года. К обрушению котировок привели опасения падения спроса на топливо на фоне глобальной вспышки коронавируса. Кроме того, производители нефти, не входящие в ОПЕК, пока не согласились на новые сокращения добычи, пишет РБК. Обвал фондовых рынков по всему миру. Индекс Лондонской биржи снизился более чем на 3 процента, аналогично вели себя рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а накануне США.

Ситуация на мировых фондовых площадках во многом будет зависеть от распространения коронавируса, отмечают аналитики.