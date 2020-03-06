Существенное потепление ожидается в некоторых центральных районах России

В ближайшие три дня до 16-ти градусов может повыситься температура в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Чуть прохладнее будет во Владимирской и Калужской областях. Что касается Москвы, то характер погоды существенно не изменится по крайней мере до следующей пятницы. В среднем будет около 8-ми градусов тепла. Пройдут дожди.