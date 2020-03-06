ЕС выделяет дополнительно 60 миллионов евро для населения северо-запада Сирии. Это будет гуманитарная помощь. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренного заседания в Загребе. Евросоюз осуждает использование Турцией беженцев в своих политических целях. В заявлении отмечается, что такая ситуация на внешней границе с ЕС неприемлема. Брюссель ожидает от Анкары полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом.
2020-03-06T14:30:00+03:00
2020-03-06T14:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 06 марта 2020
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