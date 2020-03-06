ЕС выделяет дополнительно 60 миллионов евро для населения северо-запада Сирии. Это будет гуманитарная помощь. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам экстренного заседания в Загребе. Евросоюз осуждает использование Турцией беженцев в своих политических целях. В заявлении отмечается, что такая ситуация на внешней границе с ЕС неприемлема. Брюссель ожидает от Анкары полного выполнения соглашения по борьбе с миграционным кризисом.