Житель Москвы избил фельдшера «скорой помощи», который приехал к его больному ребенку. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУВД, ему не понравились спецкостюмы, в которые были одеты члены бригады. Инцидент произошел накануне в Люблино. Фельдшер получил телесные повреждения. Началась доследственная проверка. Ребенок болеет пневмонией. Согласно предписанию, медики находились в спецкостюмах.
2020-03-06T14:30:00+03:00
2020-03-06T14:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 06 марта 2020
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