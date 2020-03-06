Житель Москвы избил фельдшера «скорой помощи», который приехал к его больному ребенку. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГУВД, ему не понравились спецкостюмы, в которые были одеты члены бригады. Инцидент произошел накануне в Люблино. Фельдшер получил телесные повреждения. Началась доследственная проверка. Ребенок болеет пневмонией. Согласно предписанию, медики находились в спецкостюмах.