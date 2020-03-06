В Японии достроили все олимпийские объекты для Игр, которые должны пройти в Токио этим летом. Местные власти отмечают, что удалось соблюсти все графики. В общей сложности в столице Японии будут задействованы 43 объекта. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, местные власти утверждают, что международные соревнования начнутся, как и планировалось, в июле.