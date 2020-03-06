Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне. За баррель марки Brent давали чуть менее 47,5 долларов. При этом курс рубля на московской бирже снижается по отношению к американской и европейской валютам. В ходе торгов курс доллара поднимался выше 68-ми рублей, а евро выше 77-ми. Всё это связано с неопределенностью в мировой экономике на фоне распространения коронавируса.
2020-03-06T14:30:00+03:00
2020-03-06T14:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 06 марта 2020
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