Биржевые курсы доллара и евро обновили рекорды с января прошлого года

Об этом сообщает агентство Интерфакс. На торгах на московской бирже доллар превысил 68 рублей, евро 77 рублей. Это произошло на фоне негативного влияния новостей о коронавирусе на мировую экономику и снижения цен на нефть после того, как члены ОПЕК договорились о дальнейшем снижении добычи. Цена барреля нефти Brent упала до минимума с июля 2017-го года. Что же касается доллара и евро, обе валюты к этому моменту несколько подешевели на торгах.
2020-03-06T14:00:00+03:00
2020-03-06T14:10:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:00, 06 марта 2020
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