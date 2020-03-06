Биржевые курсы доллара и евро обновили рекорды с января прошлого года

Об этом сообщает агентство Интерфакс. На торгах на московской бирже доллар превысил 68 рублей, евро 77 рублей. Это произошло на фоне негативного влияния новостей о коронавирусе на мировую экономику и снижения цен на нефть после того, как члены ОПЕК договорились о дальнейшем снижении добычи. Цена барреля нефти Brent упала до минимума с июля 2017-го года. Что же касается доллара и евро, обе валюты к этому моменту несколько подешевели на торгах.