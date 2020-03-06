Москва направила Риму официальный протест в связи с обысками, проведенными у биатлониста Александра Логинова во время недавнего Чемпионата Мира в Италии. Об этом сообщили сегодня в МИД РФ.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов, кроме того изъяли у россиян компьютеры и телефоны. На следующий день итальянская полиция возбудила уголовное дело против Логинова и Касперовича. Спустя несколько часов Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира. Где ранее Александр завоевал две медали – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Сегодня в этой связи Итальянской стороне был выражен официальный протест. Как сообщили в МИД, Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов. И выразили надежду, что виновные в злоупотреблениях против спортсменов понесут наказание.

Сегодня Александр Логинов, и другие российские биатлонисты выйдут на старт спринтерской гонки на этапе Кубка Мира в Чехии.