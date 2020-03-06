Власти США обвинили российского банкира Олега Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Ему грозит 6 лет тюрьмы.

Обвинительное заключение появилось на сайте американского минюста и состоит из двух пунктов. Речь идет про то, что Тиньков, будучи гражданином США, владел через оффшорные структуры кредитной организацией стоимостью более миллиарда долларов. А в 2013 году подал декларацию с доходом в 200 тысяч долларов, хотя тот был гораздо выше и не было указаны деньги, полученные от продажи фирмы. Во втором пункте отмечается, что он неверно указал общий объём своей собственности. Агентство Reuters напоминает, что на этой неделе Лондонский суд, который слушает дело Тинькова по запросу из Вашингтона, обязал бизнесмена сдать его российский и кипрский паспорта. В запросе отдельно говорилось, что поведение банкира было нечестным и направленным на получение выгоды.

Британская Financial Times напоминает, что акции компании, принадлежащей Тинькову упали на биржах. А самого его, после задержания, отпустили под залог в 20 миллионов фунтов. Он должен находиться в Лондоне и держаться вдали от аэропортов и крупных железнодорожных станций. А также информировать полицию трижды в неделю о своем местонахождении.

Газета подчеркивает, что процесс экстрадиции может занять годы. А сам бизнесмен может регулярно подавать апелляции и затягивать рассмотрение дела.

В структурах, принадлежащих Олегу Тинькову журналистов заверили, что происходящее вокруг бизнесмена не повлияет на работу компаний.