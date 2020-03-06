В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение зарубежной недвижимостью для госслужащих

Иначе бы многим чиновникам и членам парламента пришлось бы продавать собственность или уходить в отставку. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

Газета «Ведомости» отмечает, что поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносили депутат от КПРФ Николай Арефьев и депутат от «Единой России» Константин Слыщенко. Между тем, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас сказал интернет-изданию «Подъем», что поправок о зарубежной недвижимости в рабочей группе не было и это не обсуждалось.