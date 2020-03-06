Российские военные впервые покажут на Параде Победы в Москве танк Т-90М «Прорыв». По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, государственные испытания машин уже завершены, и скоро они начнут поступать в войска. Танк получил принципиально новую башню и более мощный двигатель.
2020-03-06T13:30:00+03:00
2020-03-06T13:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 марта 2020
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