Российские военные впервые покажут на Параде Победы в Москве танк Т-90М «Прорыв». По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, государственные испытания машин уже завершены, и скоро они начнут поступать в войска. Танк получил принципиально новую башню и более мощный двигатель.