Прокуратура сняла обвинения в хранении наркотиков с москвича, выигравшего дело в ЕСПЧ. Ранее его приговорили к 4,5 годам колонии.

В Тимирязевском суде Москвы в ходе повторного рассмотрения дела жителя столицы Александра Борисова прокуратура отказалась от обвинений и попросила признать за осужденным право на реабилитацию. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Борисов был задержан в феврале 2016 года, полицейские нашли у него амфетамин. Фигурант дела настаивал, что наркотики ему подкинули, на пакете не обнаружили отпечатки его пальцев, а смывы с рук дали отрицательный результат. Несмотря на это, Борисова приговорили к 4,5 годам колонии. Он пожаловался в Европейский суд по правам человека, который в июле прошлого года признал, что власти нарушили право на справедливое судебное разбирательство, и присудил заявителю восемь тысяч евро. После этого президиум Верховного суда России постановил освободить москвича из колонии и отправил дело на пересмотр в Тимирязевский суд.

Ходатайство прокуратуры по делу Борисова суд рассмотрит 13 марта.