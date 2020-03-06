Верховный суд Татарстана оставил в силе решение об условно-досрочном освобождении владельца торгового центра «Адмирал» Роберта Хайруллина. Он был осужден на 9,5 лет по делу о пожаре в центре. Трагедия произошла в 2015-м году, тогда погибли 19 человек, более 60-ти пострадали. Сначала суд значительно снизил ему срок наказания, а затем удовлетворил ходатайство об УДО.
2020-03-06T13:30:00+03:00
2020-03-06T13:32:00+03:00
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13:30, 06 марта 2020
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