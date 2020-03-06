Красноярский экономический форум переносится на неопределенный срок из-за риска распространения коронавируса. Местные власти признают, что на их решение повлияло то, что было объявлено об отмене Петербургского экономического форума, который должен был состояться в июне. Форум в Красноярске был намечен на середину марта и пока только переносится.