Красноярский экономический форум переносится на неопределенный срок из-за риска распространения коронавируса. Местные власти признают, что на их решение повлияло то, что было объявлено об отмене Петербургского экономического форума, который должен был состояться в июне. Форум в Красноярске был намечен на середину марта и пока только переносится.
2020-03-06T13:30:00+03:00
2020-03-06T13:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 марта 2020
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