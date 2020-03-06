На бирже в Москве курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 77 рублей

На бирже в Москве курс доллара поднялся выше 68-ми рублей, а евро – выше 77-ми рублей. Эксперты отмечают, что это самые высокие показатели с начала января. В начале торгов достаточно существенно снизились основные биржевые индексы – более чем на 2,5%. Это произошло вслед за биржами в Азии.