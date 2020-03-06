На бирже в Москве курс доллара поднялся выше 68 рублей, а евро – выше 77 рублей

На бирже в Москве курс доллара поднялся выше 68-ми рублей, а евро – выше 77-ми рублей. Эксперты отмечают, что это самые высокие показатели с начала января. В начале торгов достаточно существенно снизились основные биржевые индексы – более чем на 2,5%. Это произошло вслед за биржами в Азии.
2020-03-06T13:30:00+03:00
2020-03-06T13:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 06 марта 2020
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