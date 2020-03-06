Летевшие на одном рейсе с зараженным коронавирусом находятся до сих пор на карантине под наблюдением врачей. О том, как со 2 марта в своей московской квартире находится пианист и продюсер Басиния Шульман, она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Б.Шульман, ее семья вернулась из Милана 23 февраля, и летела одним рейсом с россиянином, у которого подтвердился коронавирус.

«2 марта к нам домой пришли сутра двое в форме скорой помощи, в масках, сидели у нас два часа. Дали предписание всей семье о том, что мы на карантине, который продлится до 7 марта. Мы подписали бумаги, что мы не имеем право выходить никуда из дома и ни с кем контактировать.

У нас взяли все мазки носоглотки, померили температуру. Результат оказался отрицательный по первой пробе. Была вторая взята проба, а сегодня придут и возьмут третью пробу», — рассказала Б.Шульман.

По ее словам, врачи отзванивают сидящим на карантине ежедневно, изначально были выписаны справки об освобождении от учебы и от работы.

Для Б.Шульман остается непонятным, что теперь будет с ее графиком концертов и гастролей, в которых она участвует и которые организует.

Ранее московские власти объявили особый режим в связи с коронавирусом, и также заявили, что имеют все средства для отслеживания пациентов с подозрением на коронавирус, и которые сидят на карантине.