Федеральное Бюро Расследований США выпустило рекламу с Владимиром Высоцким

Против этого выступил его сын.

На одном из постов ФБР в социальных сетях на русском языке написано буквально следующее: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», конец цитаты. К этой рекламной записи приложен кадр из художественного фильма «Место встречи изменить нельзя», где советский артист сыграл роль капитана Московского уголовного розыска. Предполагается, что такие посты видны русскоязычным пользователям Фейсбука, которые проживают в США. Так ведомство просит их делиться информацией, которая может каким-либо образом помочь в борьбе с угрозами национальной безопасности.

Сын Владимира Высоцкого Никита сказал агентству РИА «Новости», что такое использование изображения его отца не поддерживает. По его словам, это неправильно и с правовой, и с эстетической точки зрения, поскольку этот человек не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. Родственник артиста добавил, что может быть в этом нет ничего плохого, но делать такую рекламу «глупо и бестактно».

ФБР не в первый раз выпускает рекламу на русском языке. В прошлом году в «Фейсбуке» также появлялись посты с надписью «Время наводить мосты».