Столичные власти ввели в городе режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Как пишет сайт «Медиазона», полицейский надзор дополнен системой слежки через камеры с распознаванием лиц. За людьми, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, лично следит и при необходимости звонит им со своего мобильного заместитель мэра Анастасия Ракова. Тем, кто оказался под подозрением, грозит двухнедельная изоляция. Для несогласных с мерами предусмотрены штрафы. На домашний карантин помещают целыми семьями, при этом члены семьи должны подписать документы о согласии с правилами, — рассказала «Эху» пианист Басиния Шульман, семья которой вернулась из Милана в конце февраля и летела одним рейсом с россиянином, у которого обнаружили коронавирус.

Между тем, другая собеседница «Эха», Екатерина, которую поместили на карантин после поездки в Китай, пожаловалась на грубость со стороны проверяющих. Она сказала, что с ней обращаются как с преступницей.