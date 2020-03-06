Сборная России по футболу проведет выездной матч Лиги наций против команды Венгрии в Будапеште. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венгерской футбольной федерации.

Сборная Венгрии стала соперником россиян по итогам жеребьевки, прошедшей в Амстердаме три дня назад. Также команда под руководством Станислава Черчесова встретится со сборными Турции и Сербии. Уже известно, что матч против сербов пройдет 3-го сентября, против венгров 6-го сентября.