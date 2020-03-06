В Краснодарском крае 10 полицейских арестовали по делу о взятках в особо крупном размере

Их также подозревают в создании преступного сообщества и участии в нем с использованием служебного положения. Полицейским грозит до 20-ти лет лишения свободы и штрафы. Среди арестованных высокопоставленные сотрудники полиции Успенского района, в том числе начальник районного МВД, руководитель ГИБДД и глава отдела собственной безопасности. По версии следователей, полицейские брали взятки на посту ДПС от водителей и от бизнесменов, которые незаконно провозили товары.