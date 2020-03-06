Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Рекомендации выпустили в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, — пояснили в итальянском посольстве в Москве.