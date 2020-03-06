Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Рекомендации выпустили в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, — пояснили в итальянском посольстве в Москве.
2020-03-06T12:30:00+03:00
2020-03-06T12:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 06 марта 2020
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